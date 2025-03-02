"Старт" из Нижнего Новгорода проиграл в Хабаровске Спорт

Фото: t.me/hcstart

Нижегородский ХК "Старт" проиграл в Хабаровске местному "СКА-Нефтянику" со счетом 3:11 в ответном матче плей-офф российской Суперлиги по хоккею с мячом (6+).

У нижегородцев голами отметились Денис Катков, Пётр Цыганенко и Руслан Сущев. При этом для Цыганенко успех стал личным достижением - он забил свой 300-й мяч в Суперлиге.

Напомним, что серия проходит до двух побед, а в первой игре нижегородцы победили со счетом 8:3. Решающий матч пройдет 9 марта в Хабаровске.

Ранее сообщалось, что нижегородское "Торпедо" уступило "Авангарду" и не вышло в плей-офф досрочно.