Нижегородское "Торпедо" уступило "Авангарду" и не вышло в плей-офф досрочно Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский ХК "Торпедо" проиграл омскому "Авангарду" в домашней игре 6 марта. Игра закончилась со счетом 2:3.

Первый период завершился без заброшенных шайб. Омичи действовали активнее, перебросав нижегородцев в створ почти в два раза.

Однако уже на 4-й минуте второго периода Кирилл Воронин забросил шайбу в равном составе. Вскоре, поймав соперника на ошибке, легионер Бобби Линч увеличил отрыв нижегородцев до двух шайб. "Авангард" не сдавался так просто и отыграл одну шайбу за две минуты до конца второго периода. Кроме того, торпедовец Василий Атанасов получил травму в игровом эпизоде и больше на льду не появлялся.

Третий период начался не слишком удачно для нижегородцев. Возможно, на настрой команды повлияли ненужные удаления и уход Атанасова в раздевалку. За две минуты "Торпедо" пропустило две шайбы, позволив омичам выйти вперед. Нижегородцы контролировали шайбу почти всю вторую половину периода, однако сравнять счет у них не получилось.

"Не хватило времени, удачи и драйва", - прокомментировал игру наставник нижегородской хоккейной дружины Игорь Ларионов.

"Торпедо" по-прежнему находится на 8 месте Западной конференции, отрыв от "Куньлуня", набравшего ход, составляет всего 9 очков.

В субботу, 8 марта, нижегородцы принимают в "Нагорном" московский "Спартак". А 11 марта попробует взять реванш у "Авангарда", но уже в Омске.

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