В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
07 марта 2025 10:04  [3] Нижегородское "Торпедо" уступило "Авангарду" и не вышло в плей-офф досрочно
06 марта 2025 19:09  [294] "Нижний Новгород" расстается с Кейси Шепердом и подписывает нового защитника  
06 марта 2025 13:59  [282] "Главное – не бояться выгорания": олимпийская чемпионка Егорян поделилась секретами успеха
05 марта 2025 18:14  [321] Нижегородцы и гости города оформили более 135 тысяч "Карт болельщика" к началу марта
05 марта 2025 16:59  [391] Фанат пытался пронести водку в пакете из-под пюре на стадион "Нижний Новгород"
04 марта 2025 14:14  [532] 30% отделочных работ завершена в Ледовом дворце на нижегородской Стрелке
03 марта 2025 10:06  [492] Нижегородская "Норманочка" выиграла Кубок РФ по футзалу
02 марта 2025 16:11  [1113] Нижегородская гимнастка Дина Аверина победила в ТВ-шоу "Народный Ледниковый"
02 марта 2025 12:20  [523] 19% нижегородцев признались, что вообще не занимаются спортом
02 марта 2025 08:53  [529] "Торпедо" не смогло обыграть ЦСКА и осталось на восьмом месте в КХЛ
Спорт

Нижегородское "Торпедо" уступило "Авангарду" и не вышло в плей-офф досрочно

07 марта 2025 10:04  [3] Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский ХК "Торпедо" проиграл омскому "Авангарду" в домашней игре 6 марта. Игра закончилась со счетом 2:3.

Первый период завершился без заброшенных шайб. Омичи действовали активнее, перебросав нижегородцев в створ почти в два раза.

Однако уже на 4-й минуте второго периода Кирилл Воронин забросил шайбу в равном составе. Вскоре, поймав соперника на ошибке, легионер Бобби Линч увеличил отрыв нижегородцев до двух шайб. "Авангард" не сдавался так просто и отыграл одну шайбу за две минуты до конца второго периода. Кроме того, торпедовец Василий Атанасов получил травму в игровом эпизоде и больше на льду не появлялся.  

Третий период начался не слишком удачно для нижегородцев. Возможно, на настрой команды повлияли ненужные удаления и уход Атанасова в раздевалку. За две минуты "Торпедо" пропустило две шайбы, позволив омичам выйти вперед. Нижегородцы контролировали шайбу почти всю вторую половину периода, однако сравнять счет у них не получилось.

"Не хватило времени, удачи и драйва", - прокомментировал игру наставник нижегородской хоккейной дружины Игорь Ларионов.

"Торпедо" по-прежнему находится на 8 месте Западной конференции, отрыв от "Куньлуня", набравшего ход, составляет всего 9 очков.

В субботу, 8 марта, нижегородцы принимают в "Нагорном" московский "Спартак". А 11 марта попробует взять реванш у "Авангарда", но уже в Омске.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Яна Егорян рассказала о своей мотивации в спорте и жизни.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт Торпедо Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
05 марта 2025 18:14  [321] Нижегородцы и гости города оформили более 135 тысяч "Карт болельщика" к началу марта
04 марта 2025 14:14  [532] 30% отделочных работ завершена в Ледовом дворце на нижегородской Стрелке
03 марта 2025 10:06  [492] Нижегородская "Норманочка" выиграла Кубок РФ по футзалу
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
02 марта 2025 17:33Зима, прощай! Как нижегородцы отпраздновали Масленицу
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph