Андрей Гнеушев поздравил нижегородского ветерана со 100-летием

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Нижегородца Василия Кузнецова со 100-летием 8 марта поздравил заместитель губернатора региона Андрей Гнеушев.
Как рассказал в своем Telegram-канале замглавы региона, он зачитал юбиляру поздравления от президента Владимира Путина и губернатора Глеба Никитина.
По словам Андрея Гнеушева, Василий Афанасьевич родом из Дальнеконстантиновского района. В годы Великой Отечественной войны нижегородец участвовал в битве на Курской дуге. Также он был свидетелем и участником русско-японской войны, дошел до Харбина.
Сейчас ветеран занимается патриотическим воспитанием молодежи, отметил замгубернатора. "Поражаюсь оптимизму, бодрости и крепости духа таких людей", - написал Андрей Гнеушев.
Ранее сообщалось, что выездное заседание комиссии по поддержке участников СВО в Борском округе провел Андрей Гнеушев.
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