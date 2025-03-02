Андрей Гнеушев поздравил нижегородского ветерана со 100-летием Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Нижегородца Василия Кузнецова со 100-летием 8 марта поздравил заместитель губернатора региона Андрей Гнеушев.

Как рассказал в своем Telegram-канале замглавы региона, он зачитал юбиляру поздравления от президента Владимира Путина и губернатора Глеба Никитина.

По словам Андрея Гнеушева, Василий Афанасьевич родом из Дальнеконстантиновского района. В годы Великой Отечественной войны нижегородец участвовал в битве на Курской дуге. Также он был свидетелем и участником русско-японской войны, дошел до Харбина.

Сейчас ветеран занимается патриотическим воспитанием молодежи, отметил замгубернатора. "Поражаюсь оптимизму, бодрости и крепости духа таких людей", - написал Андрей Гнеушев.

Ранее сообщалось, что выездное заседание комиссии по поддержке участников СВО в Борском округе провел Андрей Гнеушев.