Поликлинику построят в нижегородской Анкудиновке Общество

Строительство детской и взрослой поликлиник запланировано в Анкудиновке. Об этом сообщили представители нижегородского Минздрава в соцсети, отвечая на вопрос нижегородки.

Как отметили в ведомстве, построить объекты должны в период 2026-2029 годов.

Напомним, что поликлинику и детсад планируют построить в Дзержинске рядом с ОЭЗ "Кулибин".

Ранее сообщалось, что в Новопокровском начали строить поликлинику за 700 млн рублей. Также сообщалось, что новая детская поликлиника в Кстове Нижегородской области начала прием пациентов.