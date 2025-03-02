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Общество

Поликлинику построят в нижегородской Анкудиновке

08 марта 2025 16:10  [105] Общество

Строительство детской и взрослой поликлиник запланировано в Анкудиновке. Об этом сообщили представители нижегородского Минздрава в соцсети, отвечая на вопрос нижегородки.

Как отметили в ведомстве, построить объекты должны в период 2026-2029 годов.

Напомним, что поликлинику и детсад планируют построить в Дзержинске рядом с ОЭЗ "Кулибин".

Ранее сообщалось, что в Новопокровском начали строить поликлинику за 700 млн рублей. Также сообщалось, что новая детская поликлиника в Кстове Нижегородской области начала прием пациентов.

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Теги:
Поликлиника Строительство
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