Надпись "8 марта" появится на телебашне Нижнего Новгорода Общество

Нижегородцы и гости города смогут увидеть надпись "8 марта" на телебашне областного центра в праздничный день.

Как сообщили в пресс-службе филиала РТРС "Нижегородский ОРТПЦ", телебашня окрасится в различные цвета, а грани объекта превратятся в порхающих бабочек.

Наблюдать за необычной подсветкой этого высотного объекта можно будет с 19:30 до полуночи 8 марта.

Ранее сообщалось, что губернатор Глеб Никитин поздравил нижегородок с Международным женским днем 8 марта.