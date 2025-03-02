Надпись "8 марта" появится на телебашне Нижнего Новгорода

Нижегородцы и гости города смогут увидеть надпись "8 марта" на телебашне областного центра в праздничный день.
Как сообщили в пресс-службе филиала РТРС "Нижегородский ОРТПЦ", телебашня окрасится в различные цвета, а грани объекта превратятся в порхающих бабочек.
Наблюдать за необычной подсветкой этого высотного объекта можно будет с 19:30 до полуночи 8 марта.
Ранее сообщалось, что губернатор Глеб Никитин поздравил нижегородок с Международным женским днем 8 марта.
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