Аллерголог объяснила нижегородцам, какие цветы могут навредить 8 Марта Общество

Букет цветов — классический подарок на 8 Марта, но для людей с аллергией он может стать серьезной проблемой. По словам Гульнары Меметовой, аллерголога лаборатории "Гемотест", некоторые растения способны вызывать сильную аллергическую реакцию, тогда как другие считаются относительно безопасными.

Какие цветы лучше не дарить

Аллергия на цветы возникает из-за особого белка в пыльце, который у чувствительных людей воспринимается иммунной системой как угроза. В результате организм начинает бороться с ним, вызывая воспаление.

Особенно опасны для аллергиков:

- ромашки

- гиацинты

- лилии

- мимоза

- хризантемы

Пыльца этих цветов крупная и легко осыпается, поэтому даже кратковременное пребывание рядом с букетом может привести к заложенности носа, слезотечению, зуду в глазах, чиханию и сухому кашлю. В тяжелых случаях возможен отек дыхательных путей, что требует немедленного вызова скорой помощи.

Если симптомы выражены слабо, врач рекомендует держаться подальше от букета и при необходимости принять антигистаминные препараты.

Безопасные цветы для аллергиков

Чтобы не испортить праздник, лучше выбирать цветы с мелкой пыльцой или с бутонами, где она надежно скрыта под лепестками. В их числе:

- розы

- пионы

- тюльпаны

- георгины

Также стоит избегать цветов с резким ароматом. Хотя эфирные масла не вызывают аллергию, они могут усиливать ее проявления и даже вызывать головокружение у людей, не склонных к реакциям. Такие букеты не рекомендуется ставить возле кровати, дивана или на обеденный стол, где человек проводит много времени.

Аллергия может появиться неожиданно

По словам врача, аллергия способна развиться внезапно, даже если раньше человек не сталкивался с реакцией на цветы. Это связано с накопительным эффектом: организм может спокойно переносить вещество при первом контакте, но в дальнейшем распознает его как аллерген.

При появлении подозрений на аллергию лучше исключить потенциальные раздражители и проконсультироваться с врачом. Специалист может назначить аллергопробы или анализ крови, чтобы определить конкретные аллергены.

Меметова подчеркнула, что аллергию можно лечить, но для этого важно выяснить, какие вещества ее провоцируют.