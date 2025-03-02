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Общество

Нижегородский врач предупредила об опасности тренда на бритье лица у женщин

09 марта 2025 09:19  [43] Общество

Фото: pixabay.com

Дерматолог и косметолог Ольга Папко предостерегла женщин от бритья лица, сообщает телеграм-канал "Бокал прессека".

По словам эксперта, даже одно использование бритвенного станка может спровоцировать рост нежелательных волос, с которым затем придется бороться долгие годы.  

Врач рассказала о случае из своей практики: одна из пациенток решила последовать рекламе и нанесла депиляционный крем на все лицо. В результате пушковые волосы стали жесткими и темными, что значительно ухудшило ситуацию.  

Как объяснила специалист, в таких случаях лазерная эпиляция уже не поможет – волосы становятся абсолютно белыми и для лазера "невидимыми".  

Единственный способ избавиться от нежелательной растительности после подобных экспериментов – электроэпиляция.

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Теги:
Врачи Здоровье красота
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