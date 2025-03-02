Нижегородский врач предупредила об опасности тренда на бритье лица у женщин

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Дерматолог и косметолог Ольга Папко предостерегла женщин от бритья лица, сообщает телеграм-канал "Бокал прессека".
По словам эксперта, даже одно использование бритвенного станка может спровоцировать рост нежелательных волос, с которым затем придется бороться долгие годы.
Врач рассказала о случае из своей практики: одна из пациенток решила последовать рекламе и нанесла депиляционный крем на все лицо. В результате пушковые волосы стали жесткими и темными, что значительно ухудшило ситуацию.
Как объяснила специалист, в таких случаях лазерная эпиляция уже не поможет – волосы становятся абсолютно белыми и для лазера "невидимыми".
Единственный способ избавиться от нежелательной растительности после подобных экспериментов – электроэпиляция.
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