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Спорт

Нижегородец поймал щуку-великана весом почти 8,5 кг

09 марта 2025 10:10  [141] Спорт

Фото: vk.com/rybolovnn

Житель Нижегородской области выловил в одной из местных рек щуку весом 8 470 граммов. Снимок трофея он опубликовал в сообществе "Рыболов NN. Рыбалка в Нижегородской области" во "ВКонтакте".  

По словам рыбака, хищница попалась на обычный спиннинг. На месте ему показалось, что улов тянет на 10 кг, но дома точное взвешивание показало чуть меньше. Длина рыбы составила 99 см – на фото видно, что она заняла почти всю ванну.  

Пост вызвал активное обсуждение среди подписчиков. Многие комментаторы посчитали, что такую крупную щуку следовало отпустить обратно в реку.  

Однако некоторые поддержали рыбака, заявив, что каждый сам решает, что делать с уловом. Один из комментаторов предложил критикам сначала попробовать поймать такую щуку самим.

Ранее сообщалось, что нижегородский депутат поймал судака весом 7 кг. 

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Теги:
Рыболовство
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