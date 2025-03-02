Протокол составили на пьяного водителя, протаранившего четыре авто в Городце Происшествия

Сотрудники ГИБДД составили административный протокол в отношении водителя внедорожника, который в состоянии алкогольного опьянения врезался в четыре припаркованные машины в Городце. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел минувшей ночью на улице Республиканской. По данным полиции, автомобилист не справился с управлением, что привело к массовому столкновению.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД провели освидетельствование и подтвердили, что водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии. В отношении нарушителя составлен протокол по статье 12.8 КоАП РФ.

Теперь ему грозит штраф и лишение водительских прав сроком до двух лет.