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Происшествия

Протокол составили на пьяного водителя, протаранившего четыре авто в Городце

09 марта 2025 13:26  [95] Происшествия

Сотрудники ГИБДД составили административный протокол в отношении водителя внедорожника, который в состоянии алкогольного опьянения врезался в четыре припаркованные машины в Городце. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе регионального УМВД. 

Инцидент произошел минувшей ночью на улице Республиканской. По данным полиции, автомобилист не справился с управлением, что привело к массовому столкновению.  

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД провели освидетельствование и подтвердили, что водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии. В отношении нарушителя составлен протокол по статье 12.8 КоАП РФ.  

Теперь ему грозит штраф и лишение водительских прав сроком до двух лет.

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Теги:
Городец ДТП
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