Драка в Автозаводском парке закончилась примирением сторон Происшествия

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Мой Нижний Новгород"

Полиция разобралась в инциденте, произошедшем в Автозаводском парке вечером 8 марта. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Накануне в соцсетях появилось видео с места происшествия. Утверждалось, что парень набросился на девушку. Та упала без чувств. После чего очевидцы скрутили неадекватного мужчину, а пострадавшей принялись оказывать первую помощь.

Днем 9 марта выяснилось, что очевидцы конфликта позвонили в полицию. Правоохранители прибыли на место и опросили участников драки, а также прохожих, которые за всем наблюдали.

“Участники инцидента заявили, что претензий друг к другу не имеют и отказались от госпитализации. Заявления писать не стали”, - уточнили в МВД.