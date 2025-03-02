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Общество

Строительство филиала поликлиники №30 в Новопокровском хотят завершить к ноябрю

09 марта 2025 14:07  [115] Общество

В Нижнем Новгороде продолжается строительство филиала поликлиники №30 в деревне Новопокровское (район Новая Кузнечиха). Об этом сообщил главред "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.  

Строительные работы стартовали в конце января. Поликлиника будет представлять собой четырехэтажное здание площадью около 6 тысяч квадратных метров, рассчитанное на 500 пациентов в смену.  

Ранее реализация проекта откладывалась из-за высокой стоимости. Общая сумма затрат превысит 703 млн рублей, финансирование обеспечено в рамках адресно-инвестиционной программы.  

На данный момент строительство фундамента полностью завершено. По плану, здание должно быть полностью готово к ноябрю этого года.  

Накануне выяснилось, что в Анкудиновке также определены сроки возведения новой поликлиники.

Сообщалось также, что возле ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске собираются построить садик и поликлинику.

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Теги:
Здравоохранение Поликлиника
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