Дина Аверина и Дмитрий Соловьев подогревают слухи о свадьбе Спорт

Фото: vk.com/ice_1tv

18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина, недавно ставшая победительницей шоу "Народный ледниковый", продолжает привлекать внимание к своей паре с фигуристом Дмитрием Соловьевым.

Еще в феврале спортсмены объявили о помолвке, а 8 марта Дмитрий трогательно поздравил Дину, назвав ее "моей Вселенной".

Теперь пара поделилась совместной фотосессией для глянцевого журнала. На кадрах, сделанных в кинозале ГУМа, гимнастка из Заволжья (Нижегородская область) предстала в платье с открытыми плечами и пышной белой юбкой, которое легко можно принять за свадебное. Соловьев позировал рядом в строгом костюме и белой рубашке. Оба были в коньках — белых и черных, гармонирующих с их образами.

Поклонники гадают, искренние ли чувства между ними или это лишь игра на публику в поддержку шоу и личного бренда. Однако во время "Народного ледникового" Дина и Дмитрий демонстрировали абсолютное доверие, что помогло им стать победителями.

Сейчас спортсмены говорят о подготовке к свадьбе и обещают, что церемония будет скромной.

"Я понял, что Дина – тот человек, с которым хочу провести всю жизнь. Мы так много прошли вместе, и я был уверен, что это правильный момент", – признался Дмитрий, сделавший предложение партнерше 14 февраля.

Кстати, у Дины есть сестра-близнец Арина. Девушка не торопится раскрывать детали личной жизни. В беседе с журналистами гимнастка даже не признается, свободно ли ее сердце.