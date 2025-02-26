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Спорт

Нижегородская гимнастка Дина Аверина победила в ТВ-шоу "Народный Ледниковый"

02 марта 2025 16:11  [136] Спорт

Фото: vk.com/ice_1tv

Нижегородская гимнастка Дина Аверина в дуэте с фигуристом Дмитрием Соловьевым стала победительницей шоу "Народный Ледниковый" (12+). Их пара разделила первое место с дуэтом Татьяны Волосожар и Бориса Крестина.  

Сестра-близнец Дины, Арина Аверина, выступавшая вместе с Владимиром Морозовым, заняла третье место. Этот результат также показали Азиза Минекаева и Максим Ковтун, а также дуэт Стречиной и Энберта.  

Серебряными призерами стали Наталья Саблина и Алексей Ягудин.  

Призовой фонд такой: 1 место – 1 000 000 рублей, 2 место – 500 000 рублей, 3 место – 250 000 рублей.   

Ранее сообщалось, что Дмитрий Соловьев сделал Дине Авериной предложение, и она сказала "Да!"

Напомним, почти год назад Арина Аверина перенесла операцию на руке. 

Также мы рассказывали, что знаменитые фигуристки из Заволжья завершили спортивную карьеру. Об этом стало известно в феврале 2024 года. 

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Теги:
Телевидение Фигурное катание Шоу
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