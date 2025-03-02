Нижегородская область вошла в топ-5 регионов с минимальным уровнем безработицы Экономика

Фото: архив регионального правительства

Нижегородская область вошла в пятерку российских регионов с минимальным уровнем безработицы по итогам четвертого квартала 2024 года. Исследование подготовили аналитики РИА Новости.

Как отмечают эксперты, снижение безработицы в стране продолжается на фоне кадрового дефицита. По данным Росстата, в конце 2024 года показатель достиг исторического минимума — 2,3%. Это на 0,6 процентного пункта ниже, чем годом ранее. Число безработных за год сократилось на 470 тысяч человек.

Среди основных факторов, повлиявших на низкий уровень безработицы, специалисты называют потребность в кадрах на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, рост спроса на специалистов в импортозамещающих производствах, демографические изменения и уменьшение миграционных потоков.

Рейтинг по уровню безработицы возглавила Москва, где показатель составил рекордные 0,9%. В число регионов с наименьшей безработицей (менее 1,5%) вошли также Амурская, Калужская и Новгородская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Нижегородская и Свердловская области, а также республики Башкортостан и Удмуртия.

В частности, Нижегородская область заняла в этом рейтинге пятое место, зафиксировав безработицу на уровне 1,2%. За год показатель снизился на 0,3 процентного пункта. В среднем нижегородцы искали работу 3,9 месяца.

В большинстве российских регионов уровень безработицы оказался ниже 5%. В 53 субъектах он не превышал общероссийский показатель, а еще в двух был ему равен. В 30 регионах безработица оказалась выше средней по стране, причем в двух из них превысила 10%.

Самый высокий уровень безработицы традиционно зафиксирован в республиках Северного Кавказа. Замыкает рейтинг Республика Ингушетия, где показатель достиг 25,5%.

Добавим, что по сравнению с аналогичным периодом 2023 года безработица снизилась в 76 регионах. Рост зафиксирован лишь в трех субъектах — Чукотском автономном округе (+0,6 п.п.), Кемеровской области (+0,1 п.п.) и Хакасии (+0,1 п.п.). В шести регионах показатель остался на уровне прошлого года.