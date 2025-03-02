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Общество

В Нижнем Новгороде строится 0,77 кв. метра жилья на человека

03 марта 2025 10:55  [51] Общество

Нижний Новгород улучшил показатель ввода жилья на одного человека. Об этом свидетельствуют данные рейтинга городов России по объемам строительства квартир в начале 2025 года в расчете на душу населения, который составил центр экономических исследований "РИА Рейтинг". 

Специалисты основывались на основе статистики Единой информационной системы жилищного строительства ДОМ.РФ и официальной статистики численности жителей на 1 января 2024 года. В рейтинг включены административные центры субъектов России и крупнейшие города. Всего в нем 100 названий. 

Возглавляют рейтинг Краснодар и Тюмень, а замыкают его Комсомольск-на-Амуре и Мурманск. Нижний Новгород занял 66 место. Площадь строящихся квадратных метров в городе на одного человека составляет 0,77 квадратных метра. 

В Приволжском федеральном округе по объему строительства лидирует Уфа (Башкортостан). Она находится на 10 месте. По данным исследователей, на начало 2025 года там приходилось 2,3 строящихся квадратных метра на одного жителя. В первую региональную пятерку также вошли Пенза (16 место, 1,83 квадратных метра), Пермь (18 место и 1,68 квадратных метра), Ижевск (23 место, 1,55 квадратных метра) и Казань (29 место и 1,49 квадратных метра). Самара находится на 39 строчке рейтинга (показатель 1,23 квадратных метра). 

Остальные столицы субъектов ПФО расположились во второй половине рейтинга: Йошкар-Ола занимает 54 место (0,97 квадратных метра), Чебоксары - 57 место (0,93 квадратных метра), Оренбург - 64 место (0,83 квадратных метра), Киров - 68 место (0,68 квадратных метра), Ульяновск -74 место (0,64 квадратных метра).  Хуже всего дела обстоят в Саратове, который расположился на 91 месте с результатом 0,23 квадратных метра, и Саранске, где этот показатель составляет 0,83 квадратных метра (85 место). 

Отметим, что по итогам 2023 года Нижний Новгород занял 61 место по объему ввода жилья. Тогда на одного жителя города пришлось 0,53 квадратного метра недвижимости.

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Теги:
Рейтинг Строительство
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