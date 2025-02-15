Нижегородская область заняла 26-е место в рейтинге закредитованности населения Экономика

Нижегородская область заняла 26-е место в рейтинге регионов РФ по закредитованности населения, составленном аналитиками РИА Новости.

Эксперты оценивали регионы по соотношению среднедушевого долга экономически активного населения по банковским кредитам и годовой зарплаты на начало 2025 года (по данным Центробанка и Росстата).

Общероссийский показатель - 51,3%. В Нижегородской области это соотношение составило 53,6%.

Отметим, что чем выше место в рейтинге, тем ниже процент закредитованности.

В начале первой двадцатки находятся еще два региона ПФО: Самарская область и Мордовия. Они расположились на 22 (52,7%) и 23 (52,8%) строчках рейтинга. А вот самый большой процент (82,7%) закредитованности в Удмуртии, которая находится на 82 месте и Башкортостане, расположившемся на 80-м (79,5).

Ранее стало известно, что Нижегородская область заняла 16-е место в ежегодном рейтинге регионов по качеству жизни.

Также сообщалось, что регион стал лидером в Приволжском федеральном округе в рейтинге по объему вкладов и депозитов на душу населения в стране.



