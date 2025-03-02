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Общество

Сезон электросамокатов стартовал в Нижнем Новгороде

10 марта 2025 09:00  [35] Общество

Сезон электросамокатов стартовал в Нижнем Новгороде в минувшие выходные.

Как сообщили нижегородцы в социальных сетях, самокаты вновь стали доступны для проката в районах. В частности, первые пользователи сервиса были замечены на центральных улицах города 8 и 9 марта.

При этом городские власти не делали официального объявления о начале "самокатного" сезона.

Напомним, что в этом сезоне правила использования самокатов в Нижнем Новгороде будут более жесткими. В частности, передвижение на электросамокатах запретят по Большой Покровской, а на отдельных участках будет ограничена скорость.

При этом мнения об ужесточении правил пользования самокатами были высказаны различные: ряд нижегородцев выступает за еще больший запрет двухколесных средств передвижения, а другие, напротив, призывают вести разъяснительную работу с пользователями самокатов, без запрета.

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Теги:
самокат Транспорт
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