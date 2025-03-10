26 нетрезвых водителей выявили в Нижнем Новгороде за три дня Происшествия

С 7 по 9 марта в Нижнем Новгороде сотрудники ГАИ провели рейд "нетрезвый водитель". Как сообщили в городском управлении ГИБДД, за три полицейские зафиксировали 436 нарушений ПДД и выявили 26 нетрезвых водителей.

Пять водителей были доставлены в территориальные ОВД: один человек - по признакам статьи 228 УК РФ (незаконное хранение, перевозка наркотических средств), двое - по признакам статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции) и двое - по признакам статьи 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения повторно).

В ГИБДД добавили, что работа по выявлению нетрезвых водителей ведется на ежедневной основе. С начала года зафиксировано 317 фактов управления транспортом в состоянии опьянения, в том числе 51 водитель был за рулем нетрезвым повторно.

Ранее стало известно, что более 150 нижегородцев получили выплаты за сообщения о пьяных водителях.