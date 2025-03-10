Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
10 марта 2025 10:55  [41] Трое москвичей похитили 80 млн рублей из бюджета Нижнего Новгорода
10 марта 2025 10:10  [202] Сотрудница нижегородской стоматологии отдала мошенникам 6 млн рублей
10 марта 2025 09:41  [134] Электричка насмерть сбила 46-летнего мужчину в Нижегородской области
09 марта 2025 18:41  [314] За сутки огонь уничтожил 5 бань в Нижегородской области
09 марта 2025 18:38  [268] Нижегородцы вызволили щенка, застрявшего между гаражами
09 марта 2025 14:16  [326] Неизвестный водитель насмерть сбил пешехода в Заволжье
09 марта 2025 14:00  [669] Наркосбытчика задержали с мефедроном в Нижегородской области
09 марта 2025 13:50  [423] Драка в Автозаводском парке закончилась примирением сторон
09 марта 2025 13:33  [304] Еще один мотобусировщик с рыбаками провалился под лед в Воротынском округе
09 марта 2025 13:26  [670] Протокол составили на пьяного водителя, протаранившего четыре авто в Городце
Происшествия

Трое москвичей похитили 80 млн рублей из бюджета Нижнего Новгорода

10 марта 2025 10:55  [41] Происшествия

Нижегородские полицейские задержали предпринимателей, похитивших более 80 млн рублей из бюджета, предназначенных на закупку оборудования для детских садов. Об этом сообщили в УМВД по Нижнему Новгороду.

Согласно информации, после заключения контракта муниципалитет в полном объеме перевел денежные средства на счет ИП. Однако оборудование было поставлено только в один детсад. В несколько учреждений поставки были осуществлены лишь частично, а в три детских сада не было закуплено ничего.

Уголовное дело завели по признакам мошенничества. Злоумышленники прислали в мэрию гарантийное письмо о том, что все оборудование якобы уже отгружено на склады. При этом проверка по указанным адресам показала, что поставки не были осуществлены, а деньги мошенники потратили по своему усмотрению. Сумма ущерба превысила 80 млн рублей.

Подозреваемые в совершении данного преступления задержаны, суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что нижегородская пенсионерка продала коллекционные монеты, поверив мошенникам.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД Мошенничество
Поделиться:
Новости по теме
08 марта 2025 08:43  [510] Лжесотрудники "РосФинМониторинга" развели жительницу Семенова на 675 000 рублей
06 марта 2025 16:00  [480] Мошенники обманули жительницу Нижегородской области почти на 1,4 млн рублей
06 марта 2025 09:29  [463] Мошенники похитили у жителей Нижегородской области более 63 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph