Трое москвичей похитили 80 млн рублей из бюджета Нижнего Новгорода

Нижегородские полицейские задержали предпринимателей, похитивших более 80 млн рублей из бюджета, предназначенных на закупку оборудования для детских садов. Об этом сообщили в УМВД по Нижнему Новгороду.
Согласно информации, после заключения контракта муниципалитет в полном объеме перевел денежные средства на счет ИП. Однако оборудование было поставлено только в один детсад. В несколько учреждений поставки были осуществлены лишь частично, а в три детских сада не было закуплено ничего.
Уголовное дело завели по признакам мошенничества. Злоумышленники прислали в мэрию гарантийное письмо о том, что все оборудование якобы уже отгружено на склады. При этом проверка по указанным адресам показала, что поставки не были осуществлены, а деньги мошенники потратили по своему усмотрению. Сумма ущерба превысила 80 млн рублей.
Подозреваемые в совершении данного преступления задержаны, суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что нижегородская пенсионерка продала коллекционные монеты, поверив мошенникам.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+