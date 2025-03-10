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Происшествия

Полиция задержала водителя, сбившего насмерть 65-летнего пенсионера в Заволжье

10 марта 2025 15:00  [100] Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Сотрудники ГАИ задержали водителя, подозреваемого в смертельном ДТП в Заволжье, сообщили в региональном управлении МВД.

Напомним, трагедия произошла 9 марта на улице Баумана. 65-летнего пенсионера обнаружили около 04:43 лежащим на проезжей части. Он был мертв. Полицейские позднее выяснили, что незадолго до происшествия ушел из квартиры в неизвестном направлении.

В результате оперативно-розыскных мероприятий найден автомобиль, на котором, по предварительной информации, было совершено ДТП. 20-летний предполагаемый виновник аварии бросил его в Чкаловском районе с явными следами механических повреждений. 

В момент задержания полицейскими водитель был нетрезв. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". 

Подозреваемый признал вину, его задержали до избрания меры пресечения.

Полицейские также выяснили, что фигурант уголовного дела с начала 2025 года 14 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, однако ни один из штрафов не оплатил.

Ранее сообщалось, что количество ДТП сократилось на 18,8% в Нижегородской области.

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Теги:
ДТП Заволжье Смертность
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