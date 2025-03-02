Иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде

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Автомобиль Toyota совершил наезд на 12-летнего пешехода. Происшествие случилось на улице Ванеева Нижнего Новгорода утром 7 марта, сообщили в ГИБДД по городу.
Согласно информации от правоохранителей, школьник решил перейти дорогу по "зебре", но на красный сигнал светофора. В итоге попал под колеса иномарки.
Пострадавшего на скорой доставили в больницу. Предварительно, у него разрыв связок левой ноги.
В ГИБДД отметили, что с начала 2025 года в ДТП пострадали 26 детей, из которых 14 - пешеходы. Двое несовершеннолетних получили травмы на дороге в результате собственной неосторожности.
Ранее сообщалось, КамАЗ сбил мужчину, а затем врезался в киоск в Богородском районе.
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