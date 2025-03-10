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Общество

Целый микрорайон в Балахне остался без воды из-за аварии

10 марта 2025 12:17  [81] Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Авария на водопроводе произошла 10 марта в Балахне. Как сообщили в администрации городского округа, прорыв трубы был зафиксирован на улице Энгельса у дома № 72.

В результате в микрорайоне ЖДО в домах отключена холодная вода. Ремонтные работы, по данным администрации, продлятся ориентировочно до 17:00.

Между тем, в социальных сетях жители Балахны жалуются и на плохое качество горячей воды. По словам некоторых балахнинцев, в их домах теплая вода из под крана имеет темный оттенок. Представители администрации сообщили, что причиной этой ситуации является технический сбой на сетях, уже ведется их промывка.

Ранее сообщалось, что из-за прорыва трубы с кипятком в Нижнем Новгороде пострадали прохожие.

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Теги:
Балахна ЖКХ прорыв трубы
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