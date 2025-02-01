Аварии на сетях оставили жителей Балахны и Лыскова без воды и отопления Общество

В Балахне и Лыскове 3 февраля произошли аварии на коммунальных сетях, вызвавшие массовые отключения водоснабжения и отопления. Информацию об этом опубликовали местные администрации.

В Балахне повреждение трубопровода произошло в районе дома №1 по проспекту Дзержинского. В результате без холодной воды остались многоквартирные дома на проспекте Дзержинского, улицах Бумажников, Правдинской, Макаренко, Юбилейной, Чапаева, а также в переулке Молодежном. По предварительным данным, восстановить водоснабжение планируют к 16:00.

Отключение тепла зафиксировано в Лыскове, где авария произошла на теплосетях у дома №2 на улице Кирова. В зону отключения попали многоквартирные дома, однако их точный список администрация пока не озвучила. По сообщениям местных жителей, отопление отсутствует, в том числе, на улицах Мичурина и Кирова.

О сроках завершения ремонтных работ в Лыскове пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что сезонную оплату за теплоснабжение могут ввести в РФ.