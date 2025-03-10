Сотрудников соцсферы в Нижегородской области обучат оказанию медпомощи Общество

Нижегородские сотрудники социальной сферы пройдут курсы оказания первой медицинской помощи. Соответствующее постановление правительства региона опубликовано на портале правовых актов.

Согласно информации, программа оказания первой медпомощи охватит все вузы и учреждения среднего образования, учреждения культуры, спорта, а также министерства нижегородского правительства и муниципалитеты региона. Не обойдут вниманием и сотрудников вредных производств на нижегородских предприятиях

Нововведение станет важным шагом к повышению безопасности и готовности общества к различным чрезвычайным ситуациям. Обучение не только поможет нижегородцам действовать в критических ситуациях, но и повысит общую осведомленность о здоровье и безопасности.

Курсы, проводимые на базе специализированных центров, гарантируют высокое качество обучения. В частности, обучение пройдет в "Нижегородском территориальном центре медицины и катастроф", "Учебно-методическом центре по ГО и ЧС им. Чуйкова" и др.

Ранее сообщалось, что программу "Управление организацией здравоохранения" запустил Нижегородский институт управления.