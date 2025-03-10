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Общество

Сотрудников соцсферы в Нижегородской области обучат оказанию медпомощи

10 марта 2025 15:48  [32] Общество

Нижегородские сотрудники социальной сферы пройдут курсы оказания первой медицинской помощи. Соответствующее постановление правительства региона опубликовано на портале правовых актов.

Согласно информации, программа оказания первой медпомощи охватит все вузы и учреждения среднего образования, учреждения культуры, спорта, а также министерства нижегородского правительства и муниципалитеты региона. Не обойдут вниманием и сотрудников вредных производств на нижегородских предприятиях

Нововведение станет важным шагом к повышению безопасности и готовности общества к различным чрезвычайным ситуациям. Обучение не только поможет нижегородцам действовать в критических ситуациях, но и повысит общую осведомленность о здоровье и безопасности.

Курсы, проводимые на базе специализированных центров, гарантируют высокое качество обучения. В частности, обучение пройдет в "Нижегородском территориальном центре медицины и катастроф", "Учебно-методическом центре по ГО и ЧС им. Чуйкова" и др.

Ранее сообщалось, что программу "Управление организацией здравоохранения" запустил Нижегородский институт управления.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Образование
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