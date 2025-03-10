Слесарь в Починках получил тяжелые ожоги от аммиака

В Починках Нижегородской области на территории маслосырзавода произошел несчастный случай с 24-летним слесарем технологического оборудования.
Как рассказали в нижегородской Госинспекции труда, работник выполнял задачу по подготовке емкостей с маслом, в которых находился аммиак. Во время выполнения работ химическое соединение попало на сотрудника.
В результате пострадавший слесарь получил ожоги лица, дыхательных путей и коленного сустава.
Трудовая инспекция проводит расследование причин произошедшего несчастного случая.
Ранее сообщалось, что в результате падения березы умер водитель лесовоза.
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