Слесарь в Починках получил тяжелые ожоги от аммиака Происшествия

В Починках Нижегородской области на территории маслосырзавода произошел несчастный случай с 24-летним слесарем технологического оборудования.

Как рассказали в нижегородской Госинспекции труда, работник выполнял задачу по подготовке емкостей с маслом, в которых находился аммиак. Во время выполнения работ химическое соединение попало на сотрудника.

В результате пострадавший слесарь получил ожоги лица, дыхательных путей и коленного сустава.

Трудовая инспекция проводит расследование причин произошедшего несчастного случая.

Ранее сообщалось, что в результате падения березы умер водитель лесовоза.