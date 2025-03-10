Еще 14 "умных" остановок появится в Нижнем Новгороде Общество

В 2025 году в Нижнем Новгороде появится еще 14 "умных" остановок, сообщает НТА-Приволжье.

По данным городского департамента транспорта и дорожного хозяйства, монтаж объектов будет выполнен за счет средств бюджета Нижнего Новгорода.

Отмечается, что специалисты в настоящее время уже изучают места, где возможно установить "умные" остановки.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде "умные" остановки стали частью системы "Безопасный город". Всего в областном центре установлено 334 таких остановочных павильона в рамках концессии между городской администрацией и ПАО "Ростелеком".