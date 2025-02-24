Нижегородцы возмущены отсутствием общественного транспорта после 21:30 Общество

Жители Нижнего Новгорода снова жалуются на работу общественного транспорта в группе Центра развития транспортных систем во "ВКонтакте". На этот раз нижегородцы недовольны работой автобусов поздними вечерами.

В частности, нижегородка Лариса К. написала, что трамваи №6 и №7 после 21:30 перестают курсировать от железнодорожного вокзала в сторону Сормова.

Кроме того, жители отмечают, что после 22:00 в областном центре в целом наблюдаются перебои с работой автобусов. Так, в позднее время практически невозможно уехать с площади Минина и Пожарского, с остановки у ТЦ "РИО" на Московском шоссе.

В ЦРТС сообщили, что отсутствие "ночных маршрутов", в первую очередь, связано с дефицитом водительских кадров в автопредприятиях. Как добавили в ведомстве, принимаются меры по поиску и привлечению водителей к работе.

Ранее сообщалось, что нижегородцы жалуются на некорректную работу транспортного приложения АСИП.