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Культура и отдых

На благоустройство парка в Урене потратят почти 130 млн рублей

11 марта 2025 07:00  [58] Культура и отдых

На благоустройство парка в Урене потратят почти 130 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок. 

Речь идет о парке "Борок". Работы по благоустройству проводятся по проекту "Магия дерева", который стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. Сообщалось, что на реализацию проекта Урень получит 70,8 млн рублей. 

Работы по благоустройству должны быть выполнены до 1 ноября включительно. 

Добавим, что в парке "Борок" проходит областной фестиваль декоративно-прикладного искусства "Магия дерева". 

Ранее сообщалось, что в Навашине будет благоустроен парк в рамках проекта "Путь корабела", который также победил в конкурсе. 

 

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Теги:
Благотворительность Уренский район
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