На благоустройство парка в Урене потратят почти 130 млн рублей Культура и отдых

На благоустройство парка в Урене потратят почти 130 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Речь идет о парке "Борок". Работы по благоустройству проводятся по проекту "Магия дерева", который стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. Сообщалось, что на реализацию проекта Урень получит 70,8 млн рублей.

Работы по благоустройству должны быть выполнены до 1 ноября включительно.

Добавим, что в парке "Борок" проходит областной фестиваль декоративно-прикладного искусства "Магия дерева".

Ранее сообщалось, что в Навашине будет благоустроен парк в рамках проекта "Путь корабела", который также победил в конкурсе.