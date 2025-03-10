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Происшествия

Два брата из Чкаловска потеряли 3 млн рублей из-за мошенников

11 марта 2025 09:30  [107] Происшествия

В Чкаловске возбуждено уголовное дело по факту крупного мошенничества, жертвами которого стали двое братьев. Злоумышленники, представляясь брокерами, обманом убедили мужчин вложить более 3 млн рублей в несуществующие инвестиционные проекты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. 

36-летний местный житель обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. По предварительной информации, в начале 2025 года он заинтересовался предложением об онлайн-торговле на бирже. Лжеброкеры убедили мужчину, что вложения принесут быструю прибыль, и он начал переводить деньги.  

В течение месяца аферисты манипулировали потерпевшим, подталкивая его к новым вложениям, в том числе через кредиты в банках. Позже в схему вовлекли и его брата, который также доверился обещаниям о легком заработке.  

Общий ущерб от мошеннических действий составил более 3,1 млн рублей. Следственные органы возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.  

Полицейские продолжают оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемых.

Ранее сообщалось, что нижегородский стоматолог лишилась 6 млн рублей после общения с мужчиной на сайте знакомств. 

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Теги:
МВД Мошенничество Чкаловск
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