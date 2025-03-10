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Происшествия

Сотрудница нижегородской стоматологии отдала мошенникам 6 млн рублей

10 марта 2025 10:10  [199] Происшествия

Фото: Александр Воложанин

46-летняя заведующая отделением стоматологической поликлиники заявила в полицию по факту мошенничества на сумму 6 млн рублей, сообщает МВД России по Нижнему Новгороду.

Женщина рассказала, что познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. После месяца общения ухажер предложил пострадавшей вложиться в криптовалюту, чтобы увеличить доход. Он предложил свою помощь в покупке криптовалюты и заверил женщину в получении большой прибыли без лишних усилий.

Нижегородка перевела 5 500 000 рублей личных сбережений и 500 000 рублей, взятых в кредит. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников, когда новый знакомый перестал выходить на связь. Обещанную прибыль она так и не получила.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Данная статься предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ранее сообщалось, что мошенники украли у жителей области более 63 млн рублей.

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Теги:
криптовалюта МВД Мошенничество
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