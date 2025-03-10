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Происшествия

Пожар уничтожил дом на Матросской, на снос которого выделили 700 тысяч рублей

10 марта 2025 15:15  [109] Происшествия

Фото: МЧС России по Нижегородской области

Аварийный дом по адресу улица Матросская, 5А в Ленинском районе сгорел 6 марта. Возгорание произошло вечером 6 марта. Его площадь составляла 200 квадратных метров. Пострадавших нет, так как на момент пожара дом уже был нежилым, сообщили в региональном МЧС.

Напомним, снос здания планировался после запуска программы расселения аварийных домов. Определение итогов состоялось 4 марта, подрядчик был готов выполнить работы за 703 тысячи рублей при максимальной цене контракта 1,4 млн рублей. Деньги на демонтаж выделяются из городского бюджета.

На запрос НИА "Нижний Новгород" администрация Ленинского района ответила, что на данный момент проводится процедура по заключению муниципального контракта с победившей на аукционе компанией. Объемы работ по сносу дома будут скорректированы в связи с произошедшим пожаром. 

Кроме того, в этот же вечер вспыхнул пожар в другом нежилом доме в Ленинском районе, готовящемся под снос.

Ранее сообщалось, что несколько аварийных домов снесут сразу в нескольких районах города.

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Теги:
Ветхий фонд Пожар Снос
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