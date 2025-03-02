Нежилой дом загорелся в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Нежилой дом загорелся вечером 7 марта в Нижнем Новгороде.

Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, возгорание произошло в расселенном здании на улице Правдинской.

В результате ЧП погибших и пострадавших нет. Пожарные локализовали возгорание, а общая площадь, пройденная огнем, составила 300 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что жители Кстова испугались яркого зарева в небе. Также сообщалось, что в Нижегородской области за сутки было зарегистрировано 8 пожаров.