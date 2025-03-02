Нежилой дом загорелся в Нижнем Новгороде

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Нежилой дом загорелся вечером 7 марта в Нижнем Новгороде.
Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, возгорание произошло в расселенном здании на улице Правдинской.
В результате ЧП погибших и пострадавших нет. Пожарные локализовали возгорание, а общая площадь, пройденная огнем, составила 300 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что жители Кстова испугались яркого зарева в небе. Также сообщалось, что в Нижегородской области за сутки было зарегистрировано 8 пожаров.
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