Мужчина заживо сгорел в Борском районе

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В Борском районе мужчина стал жертвой пожара, сообщили в пресс-службе нижегородского МЧС.
По данным ведомства, ранним утром 10 марта загорелся дом в поселке Приречный. Общая площадь, пройденная огнем, составила 82 "квадрата".
После ликвидации возгорания спасатели нашли тело неизвестного, его личность устанавливается.
В качестве основной версии произошедшего рассматривается неисправность печеного отопления.
Ранее сообщалось, что 5 бань сгорели в Нижегородской области за сутки. Напомним также, что в Нижнем Новгороде горел нежилой дом.
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