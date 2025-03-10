Мужчина заживо сгорел в Борском районе Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Борском районе мужчина стал жертвой пожара, сообщили в пресс-службе нижегородского МЧС.

По данным ведомства, ранним утром 10 марта загорелся дом в поселке Приречный. Общая площадь, пройденная огнем, составила 82 "квадрата".

После ликвидации возгорания спасатели нашли тело неизвестного, его личность устанавливается.

В качестве основной версии произошедшего рассматривается неисправность печеного отопления.

Ранее сообщалось, что 5 бань сгорели в Нижегородской области за сутки. Напомним также, что в Нижнем Новгороде горел нежилой дом.