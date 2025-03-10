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Монтажника лифтов ищут в Нижнем Новгороде на зарплату в 300 тысяч

11 марта 2025 11:00  [99] Экономика

Фото: Александр Воложанин

Сервис SuperJob проанализировал вакансии марта и выделил самые высокооплачиваемые предложения в Нижнем Новгороде.  

Лидирующую позицию занимает вакансия монтажника электрических подъемников. Работодатели готовы платить от 250 до 300 тысяч рублей, а иногородним кандидатам предоставляют жилье.  

На втором месте — бухгалтер-экономист. Специалисту на предприятии по производству и переоборудованию спецтехники предлагают до 120 тысяч рублей, полис ДМС, компенсацию питания и детских садов.  

Третью строчку рейтинга занимает производитель работ с зарплатой от 100 до 170 тысяч рублей в месяц.  

Также в список вошли инженер производственно-технического отдела (от 100 тысяч рублей) и водитель крано-манипуляторной установки. Последнему обещают от 100 тысяч рублей и помощь с проживанием.

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Теги:
Зарплата Трудоустройство
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