Монтажника лифтов ищут в Нижнем Новгороде на зарплату в 300 тысяч Экономика

Фото: Александр Воложанин

Сервис SuperJob проанализировал вакансии марта и выделил самые высокооплачиваемые предложения в Нижнем Новгороде.

Лидирующую позицию занимает вакансия монтажника электрических подъемников. Работодатели готовы платить от 250 до 300 тысяч рублей, а иногородним кандидатам предоставляют жилье.

На втором месте — бухгалтер-экономист. Специалисту на предприятии по производству и переоборудованию спецтехники предлагают до 120 тысяч рублей, полис ДМС, компенсацию питания и детских садов.

Третью строчку рейтинга занимает производитель работ с зарплатой от 100 до 170 тысяч рублей в месяц.

Также в список вошли инженер производственно-технического отдела (от 100 тысяч рублей) и водитель крано-манипуляторной установки. Последнему обещают от 100 тысяч рублей и помощь с проживанием.