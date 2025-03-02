Вакансии бухгалтера и кладовщика были наиболее востребованы у нижегородцев в 2024 году

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Среди наиболее востребованных профессий у жителей Нижегородской области оказались такие, как бухгалтер, кладовщик и социальный работник.
Итоги работы нижегородского кадрового центра за 2024 год подведены в регионе, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Результаты показали, насколько важны эти специальности в современном обществе.
А, учитывая, что 24% нижегородцев прошли обучение по рабочим профессиям, можно предположить, что акцент на практические навыки становится все более актуальным.
Всего в минувшем году нижегородский кадровый центр "Работа России" провел учебные занятия для 1 624 человек, из них 840 граждан повысили свою квалификацию.
Как сообщалось ранее, более 600 женщин с начала 2025 года получили возможность трудоустройства при помощи нижегородского кадрового центра "Работа России".
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