Вакансии бухгалтера и кладовщика были наиболее востребованы у нижегородцев в 2024 году Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Среди наиболее востребованных профессий у жителей Нижегородской области оказались такие, как бухгалтер, кладовщик и социальный работник.

Итоги работы нижегородского кадрового центра за 2024 год подведены в регионе, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Результаты показали, насколько важны эти специальности в современном обществе.

А, учитывая, что 24% нижегородцев прошли обучение по рабочим профессиям, можно предположить, что акцент на практические навыки становится все более актуальным.

Всего в минувшем году нижегородский кадровый центр "Работа России" провел учебные занятия для 1 624 человек, из них 840 граждан повысили свою квалификацию.

Как сообщалось ранее, более 600 женщин с начала 2025 года получили возможность трудоустройства при помощи нижегородского кадрового центра "Работа России".