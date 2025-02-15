PR-менеджер может зарабатывать до 140 тысяч рублей в Нижнем Новгороде Экономика

Сервис SuperJob проанализировал вакансии и ожидания соискателей на позицию PR-менеджера в банках. Исследование показало, что в Нижнем Новгороде зарплата специалиста в этой сфере может достигать 140 тысяч рублей в месяц.

Самые высокие доходы предлагают кандидатам с опытом работы от трех лет, навыками разработки PR-стратегий, организации крупных мероприятий и работы с филиальными сетями.

Специалисты с двухлетним стажем, знанием английского языка, медиапланирования и продвижения в соцсетях могут рассчитывать на зарплату от 60 до 105 тысяч рублей.

Для кандидатов с опытом работы от одного года и навыками написания пресс-релизов, статей, взаимодействия со СМИ и знаниями финансового рынка предлагаемый уровень дохода составляет 50-60 тысяч рублей.

Тем, кто только начинает карьеру и обладает базовыми знаниями в сфере PR, журналистики или рекламы, а также хорошими коммуникативными навыками, предлагают зарплату в диапазоне 40-50 тысяч рублей.

По данным SuperJob, большинство соискателей в этой сфере — женщины (68%), средний возраст которых составляет 35 лет. Высшее образование имеют 86% специалистов, а 49% кандидатов на момент поиска работы не были трудоустроены. Кроме того, 28% из них готовы к переезду в другой город.

Ранее нижегородцам назвали топ самых высокооплачиваемых вакансий, имеющихся на рынке труда в феврале.