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Общество

Нижегородские дерматологи предупреждают об опасности гормональных кремов

11 марта 2025 10:50  [94] Общество

Сразу два врача-дерматолога из Нижнего Новгорода предостерегли пациентов от бесконтрольного использования гормональных мазей. По их словам, популярные средства могут привести к серьезным кожным проблемам, если применять их без назначения специалиста.  

К дерматологу Татьяне Варёновой обратилась пациентка с периоральным дерматитом — воспалительные высыпания появились вокруг рта, глаз и носа. Как пояснила врач, причиной стал неправильный уход за кожей, усугубленный самолечением препаратами "Акридерм" и "Тридерм". Хотя эти средства эффективны, применять их на лице, особенно без врачебного контроля, категорически нельзя.  

Еще один случай зафиксировала дерматолог Элла Мазаева. Ее пациентка долгие годы использовала мощный гормональный крем "Дермовейт", что привело к выраженному покраснению кожи и серьезным повреждениям. Теперь для восстановления ей назначен курс фототерапии.  

Врачи настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением и консультироваться со специалистами перед использованием подобных препаратов.

Ранее дерматолог и косметолог Ольга Папко предостерегла женщин от бритья лица.

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