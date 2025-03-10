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Общество

Нижегородцев с проблемами слуха пригласили на бесплатные операции по ОМС

10 марта 2025 13:16  [173] Общество

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

Нижегородская больница №35 набирает пациентов на тимпанопластику – операцию по восстановлению слуховых косточек среднего уха и барабанной перепонки. Об этом сообщает телеграм-канал "Бокал прессека". 

Тимпанопластика – это операция по восстановлению слуховых косточек среднего уха и барабанной перепонки. Ее проводят при хронических воспалениях уха с потерей слуха, кондуктивной тугоухости, травмах барабанной перепонки, тимпаносклерозе и повторных операциях на ухе. 

Сделать операцию могут пациенты с полисом ОМС и направлением от лор-врача поликлиники. Пройти консультативный прием можно в лор-отделении больницы №35. Затем необходимо будет сдать лабораторные анализы, сделать КТ височных костей, аудиограмму, ЭКГ и флюорографию. 

Тимпанопластика проводится под общим наркозом. После операции несколько дней пациент несколько дней проведет в палате. А на полное восстановление уйдет до 20 дней. По словам врачей, улучшаться слух начнётся уже через несколько недель, кроме того, снизится риск рецидивов инфекции. 

Ранее сообщалось, что для больницы №35 приобрели уникальный операционный микроскоп Carl Zeiss. 

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Теги:
больницы Здоровье Здравоохранение
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