Нижегородцам рассказали, чем пахнет в метро

Представители нижегородского метро рассказали, чем пахнет в подземке. Информация опубликована в телеграм-канале "МетроНН".
Оказывается, особый запах в метро вызывает вещество креозот. Его наносят на шпалы, защищая конструкции от гнили.
Вместе с тем, уже начинается работа по замене шпал на железобетонные, поэтому характерный аромат в метро постепенно исчезает (в первую очередь, это касается Москвы).
В то же время, любителям "подземных запахов" рано беспокоится, поскольку резиновые поручни эскалаторов, машинная смазка составов, изоляции проводов также пахнут по-особенному.
Ранее сообщалось, что ремонтные работы завершились на сходах двух нижегородских станций метро.
Напомним также, что возведение шахты метро на площади Свободы в Нижнем Новгороде должно быть выполнено до конца июля.
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