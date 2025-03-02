Грунт вынимают на площади Свободы для встречи щита "Владимир"

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На площади Свободы в Нижнем Новгороде метростроители начали работы по выемке грунта из котлована демонтажной камеры, в которой будут разбирать проходческий щит. Об этом сообщает телеграм-канал "МетроНН".
В частности, предстоит вывезти более 20 тысяч кубометров грунта, а также установить распорную систему из четырех ярусов металлических креплений на глубину 13,6 метров, для чего потребуется 345,6 тонн металла.
Кроме того, на объекте готовятся к демонтажу головной части комплекса, который затем перевезут на площадь Сенную. Также стоит задача по перемещению технологических тележек и другого оборудования по уже построенному тоннелю обратно.
Подобная технология уже использовалась, в частности, при строительстве Большой кольцевой линии метро в Москве, что позволило ускорить процесс.
Напомним, щит "Владимир" почти вплотную подошел к площади Свободы.
Ранее сообщалось, что более 2 млрд рублей дополнительно направят на строительство нижегородского метро.
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