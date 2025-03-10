Глеб Никитин вошел в число лидеров рейтинга политической устойчивости губернаторов

Глеб Никитин оказался в числе лидеров по политической устойчивости, сообщает телеграм-канал "ГосСовет 2.0" проекта "Минченко консалтинг".
Глава Нижегородской области набрал 22 балла и занял второе место рейтинга, оказавшись между мэром Москвы Сергеем Собяниным (24 балла) и губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым (21 балл).
Такие показатели свидетельствуют о том, что работа и решения, принимаемые в Нижегородской области, вызывают доверие и поддержку среди населения и политических экспертов. Высокий рейтинг Глеба Никитина также может говорить о стабильности в регионе.
Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области вошел в топ-10 самых упоминаемых губернаторов в Telegram.
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