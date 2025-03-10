Шесть скотомогильников ликвидируют в Нижегородской области в 2025 году Общество

625 скотомогильников ликвидировано в Нижегородской области с 2018 года. В том числе 19 – в 2024 году, выяснила редакция НИА "Нижний Новгород".

Как сообщили в Комитете ветеринарии Нижегородской области, ранее на территории региона было зарегистрировано 885 скотомогильников, из которых 231 относился к категории сибиреязвенных, а 654 – к биотермическим. Подавляющее большинство включено в генеральные планы сельсоветов, что накладывает ограничения на хозяйственную деятельность в пределах санитарно-защитной зоны радиусом 500 метров.

Вопрос ликвидации биотермических ям решается комплексно: проводится эпизоотологическое обследование, лабораторно-бактериологические исследования, подтверждающие безопасность территории. В рамках этой работы за последние годы были ликвидированы: 47 биоям в 2018 году, 185 – в 2019 году, 97 – в 2020 году, 14 – в 2021 году, 63 – в 2022 году, 201 – в 2023 году, 19 – в 2024 году.

На данный момент в области остаются 29 биотермических ям. В 2025 году запланирована ликвидация еще шести объектов.