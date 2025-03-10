Нижегородское Заксобрание могут наделить правом изменять границы районов Политика

Заксобрание Нижегородской области может получить полномочия по образованию районов городских округов. Соответствующий проект закона в региональный парламент внес глава Нижегородской области Глеб Никитин.

Сейчас эти полномочия находятся в ведении муниципалитетов. Это решение Глеба Никитина может оказать значительное влияние на управление территорией области. Передача полномочий по образованию и изменению границ внутригородских районов в ЗСНО может способствовать более централизованному и, возможно, более эффективному подходу к управлению.

В пояснительной записке к законопроекту также говорится, что сохранение исторически сложившегося территориального деления важно. Это поможет избежать недовольства населения и сохранить идентичность районов.

Ранее сообщалось, что власти Нижнего Новгорода объяснили выгоду от слияния с Кстовом.