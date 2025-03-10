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Политика

Нижегородское Заксобрание могут наделить правом изменять границы районов

11 марта 2025 12:13  [132] Политика

Заксобрание Нижегородской области может получить полномочия по образованию районов городских округов. Соответствующий проект закона в региональный парламент внес глава Нижегородской области Глеб Никитин.

Сейчас эти полномочия находятся в ведении муниципалитетов. Это решение Глеба Никитина может оказать значительное влияние на управление территорией области. Передача полномочий по образованию и изменению границ внутригородских районов в ЗСНО может способствовать более централизованному и, возможно, более эффективному подходу к управлению. 

В пояснительной записке к законопроекту также говорится, что сохранение исторически сложившегося территориального деления важно. Это поможет избежать недовольства населения и сохранить идентичность районов.

Ранее сообщалось, что власти Нижнего Новгорода объяснили выгоду от слияния с Кстовом.

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Теги:
Законодательное собрание Законопроекты МСУ
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