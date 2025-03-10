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Общество

Единый дизайн-код для улицы Коминтерна утвердили в Нижнем Новгороде

11 марта 2025 13:22  [4] Общество

Фото: сайт мэрии Нижнего Новгорода

Нижегородская мэрия утвердила единую архитектурно-художественную концепцию для улицы Коминтерна. Постановление опубликовано на ее сайте. 

Дизайн-код разработан для участка улицы от бульвара Юбилейного до переулка Союзного. 

Анализ существующей ситуации показал, что значительная часть информационных конструкций устарела и обветшала. Кроме того, многие из них изготовлены из некачественных материалов и установлены хаотично, без учета архитектурных особенностей зданий. Они подлежат демонтажу. 

Конструкции, отвечающие установленным требованиям, включены в концепцию. 

Кроме того, для уменьшения визуального шума на улице вводятся ограничения по цветовому решению. Также новая архитектурно-художественная концепция запрещает использовать на информационных конструкциях декоративные шрифты, а также шрифты, имитирующие каллиграфию и рукописные надписи, так как они затрудняют читаемость. Требования не распространяются на товарные знаки или знаки обслуживания, зарегистрированные в Роспатенте.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода утвердила дизайн-код для Мещерского бульвара.

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Теги:
Архитектура Благоустройство Сормовский район
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