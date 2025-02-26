Чиновники проверили ход реставрации Дома купца Заплатина в Нижнем Новгороде

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Дом купца Александра Заплатина на площади Ошарской находится в стадии активной реставрации. Комиссионный осмотр объекта был осуществлен управлением госохраны ОКН региона.
Как сообщается в телеграм-канале УГООКН, на данный момент проводятся ремонтные и реставрационные работы фасада, кровли, подвала и входных групп особняка. План проекта также предусматривает восстановление целостности кирпичной кладки, гидроизоляцию стен подвала и фундаментов, а также усиление и ремонт целостности стен с трещинами.
В ходе осмотра специалисты не выявили никаких нарушений.
Ранее сообщалось, что особняк купца Заплатина отреставрируют за 65 миллионов рублей до конца ноября.
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