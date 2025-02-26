Чиновники проверили ход реставрации Дома купца Заплатина в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: УГООКН Нижегородской области

Дом купца Александра Заплатина на площади Ошарской находится в стадии активной реставрации. Комиссионный осмотр объекта был осуществлен управлением госохраны ОКН региона.

Как сообщается в телеграм-канале УГООКН, на данный момент проводятся ремонтные и реставрационные работы фасада, кровли, подвала и входных групп особняка. План проекта также предусматривает восстановление целостности кирпичной кладки, гидроизоляцию стен подвала и фундаментов, а также усиление и ремонт целостности стен с трещинами.

В ходе осмотра специалисты не выявили никаких нарушений.

Ранее сообщалось, что особняк купца Заплатина отреставрируют за 65 миллионов рублей до конца ноября.