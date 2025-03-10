Парк в Большом Болдине благоустроят за 133 млн рублей

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На благоустройство территории парка "Пушкинское подворье" в нижегородском селе Большое Болдино выделили 133 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
По условиям контракта будущему победителю торгов необходимо обустроить парк в зоне двух прудов на улице Пушкинской.
Подрядчику также предлагается установить детскую площадку, обустроить территорию для отдыха и спорта, выполнить монтаж арт-объекта "Деревянная мельница "Сила зерна".
Заявки на участие в аукционе принимаются до 18 марта. Работы должны быть закончены 31 октября 2025 года.
Ранее сообщалось, что в Большом Болдине построят деловой центр.
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