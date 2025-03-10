Суд продлил арест жителю Балахны, обвиняемому в убийстве жены и дочери Происшествия

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Суд продлил арест жителю Балахны, обвиняемому в жестоком убийстве супруги и полуторагодовалой дочери. Мужчина останется под стражей до 12 апреля, сообщили в пресс-службе суда.

Трагедия произошла 12 января. По версии следствия, Николай Б. напал на жену и ребенка, а затем попытался покончить с собой, но был задержан полицейскими.

Ранее выдвигались предположения, что в момент преступления обвиняемый мог находиться под воздействием наркотиков, а также имел долги из-за азартных игр.

После задержания мужчина несколько дней провел в больнице, где ему избрали меру пресечения в виде ареста. 11 марта суд продлил срок его заключения под стражей еще на месяц.

После случившегося соседи заявили, что убивший дочь балахнинец казался хорошим. Также сообщалось, что убийца - игроман с огромными долгами.