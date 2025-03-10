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Доходы бюджета Нижегородской области превысили 354 млрд в 2024 году

11 марта 2025 20:05  [114] Экономика

Экономика региона по итогам 2024 года показала позитивную динамику, рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Так, по его мнению, рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области на 7,3% (до 354 млрд рублей) демонстрирует позитивные тенденции в экономике.

В свою очередь, министр финансов региона Ольга Сулима обратила внимание на увеличение поступлений от налога на доходы физлиц.

По словам главы нижегородского минфина, сегодня можно говорить о росте фонда оплаты труда, что в свою очередь, может свидетельствовать о повышении жизненного уровня населения.

Поддержка участников СВО и социальных отраслей, а также инвестиции в инфраструктурные проекты, такие как ИТ-кампус и модернизация общественного транспорта, подчеркивает Поляков, являются важными шагами для устойчивого развития региона. Он также добавил, что переход на брутто-контракты может также помочь улучшить качество услуг и повысить эффективность работы общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что для погашения бюджетного дефицита Нижегородская область рассчитывает привлечь облигационный заем.

 

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Теги:
Бюджет Налоги экономика
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