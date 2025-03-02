Средняя зарплата в Нижегородской области выросла на 22% за год Экономика

Средний доход работников в Нижегородской области по итогам 2024 года существенно увеличился. По данным регионального минэкономразвития, в декабре он достиг 97 867 рублей, что на 25,5% больше, чем в аналогичный период 2023 года.

В целом за год средняя зарплата в регионе выросла на 22,6% и составила 67 004 рубля. Власти связывают этот рост с кадровым дефицитом, вызванным активным развитием экономики. В ряде отраслей доходы специалистов оказались особенно высокими.

Наиболее высокие зарплаты зафиксированы в пяти ключевых сферах:

- Финансовый сектор – 116,7 тысячи рублей (+20%)

- Научная деятельность – 104,5 тысячи рублей (+15,9%)

- IT-сфера – 102,1 тысячи рублей (+10,9%)

- Обрабатывающая промышленность – 80,3 тысячи рублей (+28,8%)

- Энергетика – 74,7 тысячи рублей (+20,2%)

Самые высокие зарплаты в промышленности получают сотрудники нефтеперерабатывающих предприятий — в среднем 135,7 тысячи рублей. Также высокие доходы у специалистов, занятых в производстве компьютеров, металлов и машиностроении – от 89 до 97 тысяч рублей.

Рост зарплат затронул все ключевые отрасли экономики региона, отмечают в минэкономразвития.