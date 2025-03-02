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Экономика

Средняя зарплата в Нижегородской области выросла на 22% за год

06 марта 2025 10:51  [83] Экономика

Средний доход работников в Нижегородской области по итогам 2024 года существенно увеличился. По данным регионального минэкономразвития, в декабре он достиг 97 867 рублей, что на 25,5% больше, чем в аналогичный период 2023 года.  

В целом за год средняя зарплата в регионе выросла на 22,6% и составила 67 004 рубля. Власти связывают этот рост с кадровым дефицитом, вызванным активным развитием экономики. В ряде отраслей доходы специалистов оказались особенно высокими.  

Наиболее высокие зарплаты зафиксированы в пяти ключевых сферах:  

- Финансовый сектор – 116,7 тысячи рублей (+20%)  
- Научная деятельность – 104,5 тысячи рублей (+15,9%)  
- IT-сфера – 102,1 тысячи рублей (+10,9%)  
- Обрабатывающая промышленность – 80,3 тысячи рублей (+28,8%)  
- Энергетика – 74,7 тысячи рублей (+20,2%)  

Самые высокие зарплаты в промышленности получают сотрудники нефтеперерабатывающих предприятий — в среднем 135,7 тысячи рублей. Также высокие доходы у специалистов, занятых в производстве компьютеров, металлов и машиностроении – от 89 до 97 тысяч рублей.  

Рост зарплат затронул все ключевые отрасли экономики региона, отмечают в минэкономразвития.

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Теги:
Доходы Зарплата
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