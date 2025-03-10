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Общество

Вейпшопы в Нижнем Новгороде работают с нарушениями

12 марта 2025 08:30  [90] Общество

Фото: телеграм-канал Евгения Люлина

В Нижнем Новгороде прошел рейд по проверке магазинов, торгующих вейпами и никотинсодержащей продукцией. Его организовали представители Молодежного парламента при Законодательном собрании области. О результатах проверки сообщил в своем телеграм-канале председатель Заксобрания Евгений Люлин.  

По его словам, нарушения были обнаружены во всех проверенных торговых точках. В большинстве магазинов витрины оставались открытыми, а продукция с никотином продавалась вперемешку с другими товарами, что запрещено законодательством. Кроме того, на вывесках многих вейпшопов размещены изображения табачных изделий и устройств для их употребления.  

Люлин напомнил, что в России недавно ужесточили требования к продаже вейпов, но, по его словам, "жажда наживы за счет чужого здоровья оказывается сильнее".  

Он также отметил, что инициатором всероссийского рейда по вейпшопам стал Молодежный парламент при Государственной Думе.

Сообщалось, что штрафы за продажу детям вейпов и сигарет увеличили в несколько раз. 

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Теги:
Законодательное собрание Здоровье рейды
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